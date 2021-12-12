سفير الكويت لدى الولايات المتحدة: لا إصابات بين مواطنينا في الأعاصير الأخيرة حتى الآن

قال سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم عبدالله الصباح إن السفارة لم تتلق أي معلومة بشأن إصابة أي مواطن في الأعاصير الأخيرة حتى الآن، فيما دعا المواطنين هناك إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

ووفقا لبيان لسفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة اليوم، بعد 30 إعصارا شهدتها ولايات أركنساس وإلينوي وكنتاكي وميسوري وميسيسيبي وتينيسي، أوضح الشيخ سالم إن السفارة على تواصل مع الجهات المختصة لمتابعة أي تطور، مؤكدا أن السفارة والقنصليات العامة في مدينتي لوس أنجلوس ونيويورك والمكاتب الفنية الملحقة يقومون بمتابعة حثيثة للاطمئنان على الطلبة والمواطنين المتواجدين في هذه المدن.

وفي هذا الصدد تحض السفارة المواطنين والطلبة على الاستمرار بالتواصل معها ومع المكاتب الفنية الملحقة وذلك على الأرقام التالية:

o سفارة دولة الكويت 12022620758+

o القنصلية في نيويورك +19172426688

o القنصلية في لوس أنجلوس +13102793644

o المكتب الثقافي 12023642104+

o المكتب الصحي 12023202415+

o المكتب العسكري +12028180666