ميقاتي يطلب تحقيقا بعد رسالة احتجاج بحرينية

تبلغ رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، من وزير الخارجية البحريني، عبدالله بو حبيب، مضمون الكتاب الذي وجهته وزارة الخارجية في مملكة البحرين، وتضمن احتجاجا رسميا على عقد مؤتمر صحفي في بيروت تضمن إساءات إلى البحرين.

وأحال ميقاتي الكتاب بشكل عاجل على السلطات المختصة، طالبا التحقيق الفوري فيما حصل ومنع تكراره واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وفي بيان، شجب رئيس مجلس الوزراء بقوة، ودان التطاول على مملكة البحرين، قيادة وشعبا، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، والإساءة إليها بأي شكل من الأشكال.

وأكد ميقاتي “رفض استخدام لبنان منطلقا للإساءة إلى مملكة البحرين والتطاول عليها، مثلما يرفض الإساءة إلى الدول العربية الشقيقة ولا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي”.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني إنه “حريص على العلاقات التاريخية الوطيدة بين لبنان ومملكة البحرين، ويؤكد أن ما يربط بينهما أعمق من تصرف خاطئ لا يعبّر عن رأي الشريحة الأكبر من الشعب اللبناني التي تكن للبحرين كلّ المودة والمحبة والاحترام”.