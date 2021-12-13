تلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، يغادر ممثل صاحب السمو أمير البلاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن غدا متوجها إلى المملكة لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة الرياض.
آخر الآخبار
رياضة
عاجل.. مواجهة نارية لريال مدريد في ثمن نهائي أبطال أوروبا
13 ديسمبر، 2021
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021
13 ديسمبر، 2021
اقتصاد
السعودية تقر “ميزانية 2022” بإنفاق 955 مليار ريال
12 ديسمبر، 2021
ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يتوجه غدا إلى السعودية لترؤس وفد الكويت في القمة الخليجية
13 ديسمبر، 2021
1 دقائق
أضف تعليق