ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يتوجه غدا إلى السعودية لترؤس وفد الكويت في القمة الخليجية

تلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، يغادر ممثل صاحب السمو أمير البلاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن غدا متوجها إلى المملكة لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة الرياض.