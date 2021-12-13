تايلاند تستعد لتوزيع جرعة رابعة من لقاحات كورونا العام المقبل

تستعد تايلاند لتوزيع 54 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا العام المقبل على الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على ثلاث جرعات، وذلك بحسب ما ذكرته الهيئة المعنية بالوضع الوبائي في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الـ54 مليون جرعة التي سوف يتم توزيعها كجرعة رابعة، تأتي ضمن خطة الحكومة لتوزيع 120 مليون جرعة العام المقبل، تتضمن 41 مليون جرعة ثالثة و 5 ملايين جرعة للأطفال الذين يبلغون من العمر أقل من 12 عاما.

كما تتضمن الجرعات أيضا 1.5 مليون جرعة تعزيزية لمن تعافوا من الفيروس و1.2 مليون جرعة للأفراد الذين لم يحصلوا على اللقاح بعد.

وتستهدف الهيئة تطعيم ما لايقل عن 80% من السكان في تايلاند العام المقبل.

وتتوقع تايلاند أن يبلغ عدد الجرعات الموزعة 100 مليون جرعة بحلول 20 ديسمبر الجاري.

وقد قامت تايلاند حتى الآن بتوزيع 97.4 مليون جرعة.

وحصل 69.3% على جرعة واحدة على اللقاح و60.2% على جرعتي اللقاح و5.5% حصلوا على ثلاث جرعات من اللقاح.

ووافقت الهيئة اليوم على إقامة فعاليات واحتفالات بمناسبة العام الجديد، وذلك ضمن خطة البلاد لاعادة فتح قطاع السياحة.