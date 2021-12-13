“البلدي” يوافق على تخصيص موقع حلبة جابر الأحمد للسيارات والدراجات الألية بمنطقة الضجيج

وافق المجلس البلدي في جلسته الاستكمالية للجلسة السابقة والتي عقدت اليوم الاثنين برئاسة أسامة العتيبي على طلب تخصيص موقع حلبة جابر الأحمد بمنطقة الضجيج بخيطان وهو تخصيص دائم للنادي الكويتي للسيارات والدراجات الألية.

كما وافق المجلس على كتاب الهيئة العامة للبيئة بشأن استعجال عرض تخصيص المصانع المخصصة لإعادة التدوير في موقع السالمي ضمن مساحة الأرض المخصصة للهيئة ووافق أيضاً على طلب «البيئة» تغيير استعمال جزء من الموقع المخصص لتجميع الإطارات التالفة والمستعملة والمستهلكة بمنطقة السالمي.

وأحال مشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات إلى اللجنة القانونية والمالية في حين وافق على طلب وزارة المالية تغيير نشاط الموقع العائد للشركة الكويتية المتحدة للدواجن الكائن بمنطقة الضجيج.

ووافق أيضا على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع لمسجد بمنطقة مبارك الكبير قطعة 2 كما أقر طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحويل مواقف السيارات السطحية التابعة للسوق المركزي رقم «1» إلى مواقف سيارات متعددة الأدوار بمنطقة صباح السالم قطعة «9».

يذكر ان نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري كان قد رفع الجلسة السابقة لعدم اكتمال النصاب وهو ما حال دون اقرار بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.