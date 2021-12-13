عاجل.. مواجهة نارية لريال مدريد في ثمن نهائي أبطال أوروبا

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أجريت اليوم الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية لريال مدريد، كما حملت صدامين كبيرين أيضًا.

ويلعب ريال مدريد مع باريس سان جيرمان، فيما أوقعت القرعة مانشستر يونايتد في مواجهة أتلتيكو مدريد، وليفربول في مواجهة إنتر ميلان.

نتيجة القرعة

ريد بول سالزبورج × بايرن ميونخ سبورتنج لشبونة × مانشستر سيتي بنفيكا × أياكس تشيلسي × ليل أتلتيكو مدريد × مانشستر يونايتد فياريال × يوفنتوس إنتر ميلان × ليفربول باريس سان جيرمان × ريال مدريد

وقال يويفا في بيان رسمي: “بعد حدوث مشكلة فنية في البرنامج، الذي يرشد المسؤولين إلى الفرق المؤهلة لمواجهة بعضها البعض في دوري أبطال أوروبا، حدث خطأ جوهري في قرعة دور الـ16 من البطولة”.

وأضاف: “نتيجة لذلك تم إلغاء القرعة، وسيتم إعادة سحبها بالكامل في الساعة الثالثة بتوقيت وسط أوروبا”.

وكانت القرعة قد شهدت خطأً، بوضع مانشستر يونايتد ضمن الاحتمالات الخاصة بمنافس فياريال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما لا تسمح به اللوائح.

وسحب أندريه أرشافين، مهاجم آرسنال السابق، الكرة الخاصة بمانشستر يونايتد، ليصبح الأخير في مواجهة الفريق الإسباني، ليضطر النجم الروسي لإعادة السحب مرة أخرى، ويخرج هذه المرة اسم مانشستر سيتي.

ولا تسمح لوائح الاتحاد الأوروبي، بأن يلتقي فريقان لعبا معًا ضمن مجموعة واحدة بدوري الأبطال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما ينطبق على يونايتد وفياريال.

وبناءً على ذلك، تقدم كل من أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وفياريال باحتجاجات على نتيجة القرعة، للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

الفرق المتأهلة

متصدرو المجموعات: أياكس أمستردام، بايرن ميونخ، يوفنتوس، ليفربول، ليل، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وريال مدريد.

المتأهلون في الوصافة: أتلتيكو مدريد، بنفيكا، تشيلسي، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، سالزبورج، سبورتنج لشبونة وفياريال.

قواعد القرعة

سيتم وضع الفرق المتأهلة بعد تصدر مجموعاتها في وعاء، وآخر سيتضمن الفرق التي احتلت المركز الثاني، ليتقابل كل متصدر مع آخر ممن احتلوا الوصافة.

ولا يمكن لأي فريق مواجهة رفيقه المتأهل معه من نفس المجموعة في دور الـ16، فيما لا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس البلد.

وسيقام الدور ثمن النهائي بنظام الذهاب والإياب، حيث سيخوض الفريق الذي تأهل متصدرا مباراة الإياب في ملعبه بعدما يخوض المواجهة الأولى خارج أرضه.

مواعيد مباريات دور الـ16

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” مواعيد مباريات جولة الذهاب، لتقام أيام 15، 16، 22 و23 فبراير/شباط 2022، فيما ستقام مواجهات الإياب أيام 8، 9، 15 و16 مارس/آذار من العام المقبل.