“الخارجية” الكويتية تدعو الراغبين بالسفر إلى الاتحاد الاوروبي التأكد من الاشتراطات الصحية لمواجهة المتحور الجديد أوميكرون

أهابت الإدارة القنصلية لدى وزارة الخارجية بالمواطنيين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى دول الاتحاد الاوروبي ضرورة التأكد من الاشتراطات الصحية التي تضعها السلطات المعنية في هذه الدول لمواجهة الزيادة في أعداد الإصابات جراء المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون).

وأوضحت الإدارة القنصلية في بيان اليوم الاثنين أن هناك دولا أوروبية تشترط الحصول على الجرعة الثالثة من اللقاح كشرط لدخول السياح إلى أراضيها.

وأكد البيان استعداد الإدارة القنصلية وبعثات دولة الكويت الدبلوماسية للرد على استفسارات المواطنيين وتقديم المساعدة لهم.