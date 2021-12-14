الكويتيون اشتروا 185 عقارا في تركيا نوفمبر الماضي

أظهرت بيانات احصائية تركية، اليوم الثلاثاء، أن الكويتيين جاءوا في المرتبة السابعة من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا في نوفمبر الماضي.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية أن الكويتيين اشتروا 185 عقارا خلال الشهر ليحتلوا المرتبة السابعة بعد الايرانيين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 1406 عقارات في حين جاء العراقيون ثانيا بشراء 1075 عقارا ثم الروس 836 والألمان 322 والكازاخستانيون 278 والأفغان 231 عقارا.

وأوضحت أن العدد الاجمالي لمبيعات العقارات للأجانب في تركيا بلغ 7363 عقارا مسجلا ارتفاعا بنسبة 48.4 في المئة مقارنة بذات الشهر في 2020.

وأضافت أن مدينة اسطنبول كانت أكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب اذ بلغ عدد العقارات المبيعة 2922 عقارا تلتها أنطاليا بعدد 917 عقارا ثم العاصمة أنقرة بعدد 428 عقارا.

وذكرت البيانات ان إجمالي عدد العقارات التي تم بيعها للأجانب منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية نوفمبر الماضي بلغ 50735 عقارا مسجلا ارتفاعا بنسبة 39.4 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.