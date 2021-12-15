تونس تلدغ مصر بنيران صديقة وتبلغ نهائي كأس العرب

تأهل منتخب تونس إلى نهائي كأس العرب، بفوز قاتل أمام مصر (1-0)، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد 974، في إطار الدور نصف النهائي.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النيران الصديقة برأسية من عمرو السولية في مرمى الفراعنة بالدقيقة 90+4.

وبذلك يضرب منتخب تونس موعدًا في المباراة النهائية مع المتأهل من نصف النهائي الآخر بين قطر والجزائر.

سيطرة تونسية

دخل منتخب تونس في صلب الموضوع منذ بداية الشوط الأول بحثا عن هدف مبكر، وكاد أن يحرزه في الدقيقة الخامسة عن طريق رأسية من منتصر الطالبي لكنها جاءت فوق العارضة.

وسيطر منتخب تونس خلال أول 15 دقيقة بشكل واضح لكن دون حسم للفرص، وفي الدقيقة 23 قام بن حميدة بمجهود كبير في وسط ملعب مصر ووزّع كرة ذكية في اتجاه دراجر، لكن الدفاع المصري أنقذ الموقف.

وفي الدقيقة 24 تلاعب محمد دراجر بدفاع الفراعنة، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة، وبعدها بثلاث دقائق وزع المساكني كرة في عمق دفاع الفراعنة، لكن الشناوي حارس المرمى اقتنص الكرة قبل الجميع.

أول محاولة لمنتخب مصر جاءت في الدقيقة 34 عن طريق أحمد حجازي الذي صوب بقوة من خارج منطقة الجزاء، لكن معز حسن حارس تونس تصدى للكرة بثبات.

وفي الدقيقة 40، أجرى منذر الكبير المدير الفني لنسور قرطاج تبديلا اضطراريًا بخروج ياسين مرياح للإصابة ونزول محمد علي بن رمضان.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، طالب لاعبو تونس بركلة جزاء، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

هدف قاتل

مع بداية الشوط الثاني أقحم المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش، اللاعب محمد شريف بدلا من محمد مجدي أفشة، وتحسن أداء الفراعنة إلى حد كبير مقارنة بالشوط الأول.

وفي الدقيقة 58 احتسب الحكم ركلة جزاء لنسور قرطاج بعد سقوط محمد علي بن رمضان داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو ويقرر إلغاءها.

وفي الدقيقة 63 مرر مروان حمدي كرة ذكية لمحمد شريف، ليصوب الأخير لكن في أحضان معز حسن.

بعدها بخمس دقائق قرر كيروش، استبدال حسين فيصل، بمصطفى فتحي الذي أضاع فرصة ثمينة في الدقيقة 76 بأعجوبة، بتصويبة من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة.



وفي الدقيقة 83، تصدى معز حسن لتصويبة قوية من زيزو، رد عليها محمد علي بن رمضان بتسديدة متقنة مرت فوق العارضة بقليل.

وفي اللحظة الأخيرة من المباراة (90+4)، سجّل السولية الهدف الوحيد بالخطأ في مرماه برأسه إثر ركلة حرة نفذها نعيم السليتي من على حدود منطقة الجزاء.



