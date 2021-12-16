الجزائر إلى نهائي كأس العرب بعد فوز دراماتيكي على قطر

تأهل المنتخب الجزائري إلى نهائي كأس العرب 2021 ، وذلك بعد فوزه على نظيره القطري بنتيجة (2/1) ، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد الثمامة في الدور قبل النهائي للبطولة.

أحرز هدفي الجزائر كل من جمال بن عمري ويوسف بلايلي في الدقيقتين 59 و15 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني ، وسجل محمد مونتاري للعنابي في الدقيقة 97 من المباراة التي جاءت جيدة المستوى سيطر الخضر على الكثير من فتراتها حتى سجلوا الهدف ، قبل أن يمتلك العنابي زمام الامور بعدها.

وتأهل الفريق الجزائري إلى النهائي يوم السبت المقبل لمواجهة نظيره التونسي الذي كان قد فاز على المنتخب المصري اليوم ، بينما يلتقي العنابي مع الفراعنة في نفس اليوم لتحديد المركزين الثالث والرابع.

بداية المباراة جاءت سريعة بين الفريقين اللذين تخلى كل منهما عن حذره مبكراً ، وشهدت الدقائق الاولى محاولات مكثفة من الطرفين في محاولة لتسجيل هدف مبكر ، وهو ما ظهر عبر اكرم عفيف والمعز علي لاعبا قطر على المرمى الجزائري ، وكذلك من قبل يوسف بلايلي وبغداد بونجاح لاعبا الجزائر على المرمى القطري.

وبمرور الدقائق العشرة الأولى بدأ العنابي في فرض سيطرته على مجريات الأمور ، وكانت أولى الفرص الخطيرة من نصيب المعز علي مهاجم قطر في الدقيقة 13 ، عندما ارتدت الكرة له على حدود منطقة الجزاء وسددها لكنها علت مرمى مبولحي حارس الخضر.



ولم تمر دقائق كثيرة ، حتى استعاد المنتخب الجزائري سيطرته على مجريات الامور ، وبالفعل رتب الخضر أوراقهم ونظموا اكثر من هجمة شكلت خطورة حقيقة على مرمى العنابي ، كان أبرزها عرضية خطيرة من طيب المزياني لكن بونجاح لم يتعامل معها بالشكل المطلوب ، ثم تسديدة أخرى من ياسين براهيمي من على حدود المنطقة تصدى لها سعد الشيب حارس قطر.

وستمر الضغط الجزائري مع بداية الشوط الثاني ، وسيطر الخضر على مجريات الأمور ، وشهدت الدقائق الاولى أكثر من فرصة لبغداد يونجاح وياسين براهيمي ، وهي الفرص التي شكلت خطورة على مرمى سعد الشيب.

وكان من الطبيعي أن يسفر الضغط الجزائري عن شيئ ، وبالفعل ابتسم الحظ للخضر عبر ركلة ركنية من الجهة اليسرى شتتها الدفاع القطري إلى منطقة الجزاء لتصل إلى حسين بن عيادة الذي لم يتوان عن تسديدها بقوة تجاه مرمى العنابي قبل أن يحولها جمال بن عمري برأسه في المرمى القطري مسجلاً الهدف الأول للجزائر في الدقيقة 59.

وبدأ المنتخب القطري بعد الهدف رحلة البحث عن التعادل ، ونظم أكثر من هجمة على المرمى الجزائري كان اخطرها عرضية همام الأمين من الجهة اليسرى والتي قابلها بوعلام خوخي برأسه وتصدى لها مبولحي حارس الجزائر.

ووسط حالة من الهدوء وتوقعات شبه مؤكدة بانتهاء المباراة بفوز الجزائر ، انطلق اسماعيل محمد من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية قابلها محمد مونتاري برأسه قوية سكنت الزاوية اليسرى لحارس الجزائر مسجلاً هدف التعادل في الدقيقة 97.

وتواصلت الاثارة بعد ذلك ، عندما انطلق ياسين براهيمي وتعرض لعرقلة داخل منطقة جزاء قطر لم يتردد الحكم عن احتسابها ركلة جزاء تصدى لها يوسف بلايلي الذي سددها بقوة لكن سعد الشيب كان لها بالمرصاد قبل أن ترتد من جديد لبلايلي الذي أودعها المرمى القطري في الدقيقة 15 من الوقت بدل الضائع.