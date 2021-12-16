“الخارجية”: أعضاء سفارة الكويت لدى بلجيكا ملتزمون بالقوانين والنظم ونصوص اتفاقية فيينا

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية السفير غانم صقر الغانم التزام أعضاء سفارة دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا بالقوانين والنظم السارية في مملكة بلجيكا ونصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واحترامهم لحقوق كافة العاملين سواء في مقر السفارة أو سكن الدبلوماسيين.

وأوضح الغانم أن الوزارة اطلعت على الحكم الصادر ضد أحد أفراد البعثة السابقين، مشدداً على أن السفارة ستباشر اجراءات استئناف الحكم الذي صدر دون إبلاغها أو صاحب العلاقة في القضية أو موعد جلساتها كما ستتواصل السفارة مع السلطات البلجيكية المختصة عبر القنوات الدبلوماسية لنقل وجهة نظرها بهذا الشأن.

واختتم الغانم تصريحه بالتاكيد على التزام كافة الدبلوماسيين من أعضاء البعثات بالقوانين المعمول بها ومبادئ حقوق الإنسان في الدول التي يوجد بها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي.

وكانت قد قضت محكمة بروكسل يوم أمس الأربعاء بسجن دبلوماسي كويتي وزوجته لمدة عامين بعد إدانتهما بتهمة معاملة مدبرة منزل إثيوبية بـ«طريقة أشبه بالعبودية» في العاصمة البلجيكية.

وأشارت وكالة «فرانس برس» إلى أن الشابة الإثيوبية لم يكن يحق لها الحصول إلا على بقايا طعام الزوجين وأطفالهما الثلاثة ولم تكن تحصل على ملابس أو رعاية طبية.