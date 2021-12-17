“الكاف” والكاميرون تعلنان إلزامية لقاح واختبارات “كورونا” لحضور مباريات كأس أمم إفريقيا

سيكون لزاماً على المشجعين العازمين على حضور مباريات كأس أمم إفريقيا الشهر المقبل في الكاميرون، أن يبرزوا إثباتاً على تلقيهم لقاحاً مضاداً لفيروس «كورونا» وتقديم نتيجة سلبية لاختبار «كوفيد-19»، بحسب بيان رسمي صادر الخميس.

ويأتي هذا البيان المشترك الموقّع من وزيري الرياضة والصحة في الكاميرون والأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، في توقيت تزايدت فيه التكهنات حيال إمكانية إلغاء البطولة أو تأجيلها مرة أخرى.

وكانت رابطة الأندية الأوروبية وجهت رسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تهدد فيها بعدم تحرير لاعبيها من أجل المشاركة مع بلادهم في كأس أمم إفريقيا، وذلك بسبب بروتوكولات فيروس «كورونا».

وجاء في بيان لرابطة الأندية الأوروبية الأربعاء «على حد علمنا، لم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتى الآن عن بروتوكول طبي وتشغيلي لكأس أمم إفريقيا، وفي غيابه لن تتمكن الأندية من تحرير لاعبيها من أجل البطولة».

غير أن البيان الإفريقي أكد أن الحكومة الكاميرونية «وضعت بروتوكولاً صحياً خاصاً لمكافحة كوفيد-19. لذلك، على الرغم من التحدي الإضافي الذي تشكله الجائحة على المجتمع العالمي، فإن كأس أمم إفريقيا سيبقى كما هو مقرر في 9 يناير 2022 على ملعب أوليمبيه».

وأضاف أنه «لن يتمكن المشجعون من دخول الملاعب.. إلا في حال كانوا ملقحين بالكامل وأبرزوا اختبار بي سي آر سلبياً لم تمض عليه 72 ساعة أو اختبار مضادات سلبية قبل أقل من 24 ساعة».

وكان من المفترض ان تنظم الكاميرون نسخة 2019، لكن تم إسناد التنظيم إلى مصر لعدم الجاهزية، وتم إسناد تنظيم بطولة 2021 إلى الكاميرون ومن ثم تم تأجيلها إلى يناير 2022 بسبب جائحة «كورونا».