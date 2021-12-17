“الداخلية”: لا يوجد قرار او تعميم صادر بخصوص ايقاف أو سحب رخص القيادة للوافدين

أكدت وزارة الداخلية أنه لايوجد قرار او تعميم صادر بخصوص ايقاف او سحب رخص القيادة للمقيمين، وان كل ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي غير صحيح

وأضافت الوزارة في بيان وان ما حصل، ماهو الا اجراء روتيني اعتيادي قامت به الادارة العامة لنظم المعلومات بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور لاعادة تطوير النظام وتحديث بيانات الرخص الصادرة تاكيداً على استيفاء الشروط المدرجة بالقرار الوزراي رقم 270 / 2020 ، من خلال عملية استبدال رخص القيادة القديمة بالرخص الجديدة الذكية.

اما من يثبت حصوله على رخصة قيادة من المقيمين بطرق غير قانونية، سوف يتم سحب رخصته واتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك.