سفارة الكويت لدى هولندا تناشد رعاياها الالتزام بالاجراءات الجديدة لمواجهة المتحور الجديد

ناشدت سفارة دولة الكويت لدى مملكة هولندا اليوم السبت جميع الرعايا الكويتيين على الأراضي الهولندية الالتزام بالاجراءات الجديدة التي اتخذتها المملكة لمواجهة الانتشار المتسارع للمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون).

كما أهابت السفارة في بيان صحفي تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه بالمواطنين الراغبين بزيارة هولندا خلال هذه الفترة الاخذ بعين الاعتبار الإجراءات الصحية التي أعلنت عنها السلطات المعنية.

وأوضحت السفارة ان الحكومة الهولندية اعلنت مساء اليوم عن فرض اغلاق كلي في البلاد وذلك إبتداء من يوم غد الاحد وحتى يوم الجمعه الموافق 14 يناير باستثناء الاسواق المركزية والصيدليات والذي سيتم اغلاقها عند الساعة 8 مساء وذلك نظرا للارتفاع المتزايد في الاصابات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وطلبت السفارة من رعاياها التواصل معها في حال الحاجة إلى المساعدة على هاتف الطوارئ: 31639374157+