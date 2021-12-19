مسؤول في الصحة العالمية: أرى مستقبل أفضل

على الرغم من زيادة القلق والمخاوف بشأن الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، أبدى المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك راين تفاؤله، مؤكداً أن البشرية ستغير مسارها وتتخذ التدابير اللازمة للجم الفيروس.

لكن راين يدرك أن الأزمة قد تسوء لأن المتحوّر أوميكرون يبدو أنه قادر على رفع معدل الإصابات بفيروس كورونا، بشكل حاد وملء المستشفيات.

كذلك قد يواجه العالم متحوّرات جديدة أكثر خطورة قد تؤدي من خلال موجات متتالية إلى انهيار الأنظمة الصحية.

وقال مايك راين، في مقابلة حديثة مع وكالة فرانس برس: «إنه مستقبل محتمل إذا لم نتعامل مع الفيروس بشكل صحيح».

لكنّه أضاف بالقول: «لا أرى هذا السيناريو الآن. أرى مستقبلاً أفضل».

ويقدّر عالم الأوبئة والجراح السابق البالغ 56 عاماً، أنه إذا «أخدنا التدابير الصحية بجدية وازدادت تغطية اللقاحات سيكون ممكنا التغلب على الجائحة».

وفي حين أنه من غير المرجح أن يختفي فيروس كورونا، يعتقد راين أنه قد يصبح مجرد فيروس تنفسي مزمن آخر، مثل الإنفلونزا.

لكن يبدو أن هذا المنظور المتفائل يتعارض مع طبيعة الوضع على الأرض. فقد أودى الوباء بحياة 5.3 مليون شخص في كل أنحاء العالم، إلا أن العدد الفعلي قد يكون أكثر بثلاث أو أربع مرات.