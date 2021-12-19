“المعلومات المدنية”: تحويل البطاقة المدنية للعمالة المنزلية إلى بطاقة ذكية بشريحة إلكترونية

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية اليوم الأحد عن تحويل البطاقة المدنية للعمالة المنزلية ومن في حكمهم من حملة الإقامة مادة (20) إلى بطاقة ذكية مزودة بشريحة إلكترونية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إنه سيتم الاستمرار باستخدام البطاقة المدنية الحالية غير المزودة بشريحة إلكترونية الى حين انتهاء مدة صلاحيتها.