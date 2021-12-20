رسمياً… حجر منزلي لجميع المسافرين القادمين إلى الكويت

اعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده اليوم الاثنين، فرض الحجر المنزلي على العائدين من السفر.

وأوضح مركز التواصل الحكومي أن الحجر المنزلي سيطبق مدة 10 أيام بعد الوصول إلى البلاد مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص PCR بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من الفيروس، على أن يعمل بالقرار اعتباراً من الأحد المقبل (26 ديسمبر الجاري).

وأضاف أن المجلس قرر إلزام جميع المسافرين القادمين تقديم نتيجة فحص PCR سلبية قبل الوصول إلى الكويت بمدة لا تزيد عن 48 ساعة من تاريخ الفحص بدلاً من 72 ساعة.

وقرر المجلس اعتبار من مضى على تلقيه الجرعة الثانية 9 أشهر غير محصن ما لم يتلق الجرعة التعزيزية،

على أن يعمل بالقرار اعتباراً من الأحد 2 يناير 2022.

وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ«الراي» في وقت سابق أن المجلس اعتمد فرض الحجر المنزلي وإلزام المسافرين بتقديم فحص PCR.

السفر للضرورة

ونظراً للارتفاع الملحوظ بأعداد المصابين في عدد من دول العالم، دعا مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين كافة إلى اقتصار السفر لحالات الضرورة فقط ومواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لنتمكن جميعاً من اجتياز هذه المرحلة بأفضل نتائج.

وقرر مجلس الوزراء تكليف اللجان والفرق الميدانية بالتشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا والحفاظ على استقرار الوضع الصحي في البلاد.

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح مفصل قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح حول آخر مستجدات الوضع الصحي في البلاد والذي يشهد استقراراً.

رأس السنة

واعتمد المجلس الأحد 2 يناير يوم راحة تعطل فيه الأعمال في الدوائر الحكومية بديلاً عن السبت 1 يناير.

«طوارئ كورونا»

وعقدت اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» اجتماعاً اليوم لبحث آخر مستجدات الوضع الوبائي ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.

وكانت مصادر مطلعة قالت لـ«الراي» إن اللجنة ستجتمع بلجنة تطبيق الاشتراطات الصحية التي تضم وزارة الصحة وبلدية الكويت وعدداً من الجهات المختصة، للتأكيد على ضرورة متابعة التطبيق الميداني لقرارات مجلس الوزراء وفي مقدمها الالتزام بالاشتراطات الصحية الوقائية كافة.

وأوضحت المصادر أنه سيتم التأكيد على تفعيل كل الاشتراطات الصحية كالالتزام بلبس الكمام وعدم دخول غير المحصنين إلى الأماكن العامة المغلقة، مشددة على أن المحاسبة ستكون للمنشأة نفسها قبل الجهة المخالفة.

وكشفت المصادر أن اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» تتوجه في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بمتحور «أوميكرون» في مختلف دول العالم لرفع توصية إلى مجلس الوزراء تقضي بفرض الحجر المنزلي على جميع المسافرين القادمين إلى الكويت لمدة 5 أيام في حال الالتزام بإجراء فحصيPCR ولمدة 10 أيام في حال جراء فحصPCR واحد، وعلى أن يشمل ذلك المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وعبر مواطنون ومقيمون عن بالغ الارتياح لقرار مجلس الوزراء الاكتفاء بالحجر المنزلي لمدة 72 ساعة فقط للعائدين من السفر من الخارج بعد إجراء فحص الـPCR، مؤكدين أن هذه الخطوة تسهم في عدم إرباك خطط العطلة والإجازات، وعدم تعطيل الأعمال.