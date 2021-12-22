العراق: سددنا الدفعة الأخيرة من التعويضات للكويت

أعلن البنك المركزي العراقي أنه «تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات الكويت البالغة (44) مليون دولار أميركي، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم (687) للعام 1991، بمجموع (52.4) مليار دولار أميركي لدولة الكويت».

وقال البنك في بيان إن «من المؤمل أن يسهم إنهاء دفع التعويضات إلى إخراج العراق من البند السابع، فضلًا عن أثره في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي والإفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق».