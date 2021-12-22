أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية اليوم الأربعاء عن إطلاق وتفعيل خدمات جديدة عبر تطبيق (سهل) الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن الخدمات الجديدة تتمثل في تفعيل خدمة (بدل فاقد للبطاقة المدنية) وكذلك في تفعيل خاصية إضافة صورة لمن أتم 5 سنوات.

وكان المتحدث الرسمي باسم تطبيق (سهل) يوسف كاظم أعلن أول أمس عن إضافة خدمتين جديدتين للتطبيق من قبل الهيئة العامة لشؤون القصر تختصان بطلب كشف حساب للمستفيدين المشمولين برعاية الهيئة وطلب صرف منحة زواج للقاصرين.

يذكر أن تطبيق (سهل) أطلق في منتصف سبتمبر الماضي بهدف تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات والعمليات الحكومية من خلال تنفيذها إلكترونيا وتأكيدا على جهود الجهات الحكومية في تطوير خدماتها عبر تطبيقات الأجهزة الذكية.