“مجلس الوزراء”: إجراءات قانونية تجاه غير الملتزمين بالاشتراطات الصحية في مقار العمل

كلّف مجلس الوزراء الجهات الحكومية بالتعميم على كافة الجهات التابعة لهم، بالالتزام بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2021، بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا، وتطبيق الاشتراطات الصحية في مقار العمل، من قبل الموظفين أو المراجعين، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين، وذلك في إطار تدارس الوضع الراهن والخاص بظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا «أومیکرون» في بعض الدول.

وقال الأمين العام المساعد لأمانة الإعداد والمتابعة في مجلس الوزراء فواز الفضل، في تعميم تم توزيعه على الوزارات والجهات الحكومية، إن مجلس الوزراء أطلع في اجتماعه على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، حيث استمعت اللجنة إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، بشأن آخر تطورات الوضع الوبائي العالمي والمحلي لفيروس كورونا، وخاصة بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا «أومیکرون»، وتداعياته.

وذكر التعميم، أن وزير الصحة طمأن اللجنة باستقرار الوضع الصحي لجائحة كورونا في دولة الكويت، كما أحاطها علماً بأهمية الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح المضاد الفيروس كورونا ولبس الكمام للحماية من متحورات الفيروس، حفاظاً على صحة الفرد والمجتمع.

وأضاف، أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع – رئيس اللجنة الشيخ حمد الجابر، أكد أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لبحث مستجدات المتحور الجديد لفيروس كورونا «أومیکرون»، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الكفيلة بالحفاظ على استقرار الوضع الصحي في البلاد.

وأكد أعضاء اللجنة بضرورة الالتزام بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2021 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها، لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا «أومیکرون»، والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقار العمل.