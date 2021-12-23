رئاسة الأركان: لا تفاوض مع ماليزيا لبيع طائرات حربية مستعملة

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش ما نشرته وسائل إعلام ماليزية بخصوص تفاوض سلاح الطيران الملكي الماليزي مع وزارة الدفاع الكويتية لشراء 33 طائرة حربية مقاتلة مستعملة من طراز FA18 هورنت تملكها القوة الجوية الكويتية.

ونوهّت بأن أي اجراءات تفاوض لبيع أي معدة تملكها وزارة الدفاع سيتم الإعلان عنها مباشرة ، وتتم عن طريق لجنة التصرف بالموجودات الخارجة عن نطاق الاستخدام التابعة لوزارة الدفاع، بالتنسيق مع وزارة المالية بعد موافقة البلد المصنع للمعدة وشروط العقود ، ووفق الأطر و القوانين والنظم الرقابية المتبعة.