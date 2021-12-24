النمسا.. جرعة رابعة من لقاح كورونا للفئات المعرضة للخطر

قال المجلس الوطني للتطعيم في النمسا، في إرشادات نُشرت في وقت متأخر من أمس، إنه لابد من إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لبعض موظفي الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين الرئيسيين. لكنه أشار إلى عدم وجود بيانات علمية كافية لديه كي يوصي بإعطاء الجرعة الرابعة على نطاق أوسع.

وقال المجلس «في ضوء موجة أوميكرون الوشيكة، يمكن إعطاء (جرعة رابعة) للفئات المعرضة لخطورة أعلى (مثل العاملين بالرعاية الصحية) وفي المناطق الحرجة من ستة أشهر بعد الجرعة الثالثة».

وأعلنت النمسا يوم الأربعاء أنها ستشدد القيود مرة أخرى اعتبارا من 27 ديسمبر لإبطاء انتشار المتحور أوميكرون.

وفي نوفمبر، أعلنت الحكومة إغلاقا عاما رابعا على مستوى البلاد وقالت إنها ستجعل التطعيم إلزاميا لجميع المواطنين، وهي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك.