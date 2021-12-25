“الزراعة” تصادر 800 كيس علف مدعوم تباع بشكل غير قانوني

قالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية اليوم الجمعة إن فرقها المعنية شنت أخيرا حملات تفتيشية مكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية لضبط ومخالفة بائعي الأعلاف المدعومة أسفرت عن مصادرة نحو 800 كيس من تلك الأعلاف ومخالفة بائعيها.

وقال الناطق باسم (هيئة الزراعة) طلال الديحاني في تصريح صحفي إن الحملات التي جاءت بناء على توجيهات وحضور المدير العام للهيئة الشيخ محمد اليوسف الصباح استهدفت الحفاظ على أموال الدولة ومقدراتها من الهدر والتصدي لجشع التجار وكذلك ضمان وصول الأعلاف إلى مستحقيها من المواطنين المربين بأسعار رخيصة ومن ثم الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأفاد الديحاني أن الحملات التي شملت عددا من المواقع جاءت حرصا على تطهير السوق من عمليات البيع غير الشرعية مؤكدا استمرارها بشكل دوري.