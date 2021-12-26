الصندوق الكويتي: منحة 2 مليون دولار للإسهام في تمويل مشروع دعم النازحين في اليمن

تم اليوم في مدينة الكويت التوقيع على إتفاقية منحة بين مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «UNHCR» والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، يقدم الصندوق بمقتضاها منحة مقدارها 2.0 دولار أمريكي للإسهام في تمويل مشروع دعم النازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة في الجمهورية اليمنية. وتقع هذه المنحة ضمن إطار مساهمات الصندوق الكويتي في تأدية إلتزام دولة الكويت المعلن عنه على هامش أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم منحة مقدارها 20 مليون دولار أمريكي لدعم الوضع الإنساني في الجمهورية اليمنية من الموارد المتاحة من الصندوق.

يهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر النازحة داخلياً والمجتمعات المضيفة لهم وتحسين إمكانيات الوصول إلى الخدمات الأساسية لحوالي 200 ألف نازح في مواقع متفرقة شبيهة بالمخيمات المؤقته في عدد من المدن اليمنية بما في ذلك صنعاء وعدن والحديدة ومأرب.

سيعمل المشروع على تزويد النازحين والمجتمعات المضيفة لهم بمواد البناء الأساسية اللازمة لتشييد مساكن مؤقتة، وإعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية في تلك المواقع والتي تشمل إعادة تأهيل مصادر المياه وتشييد قنوات نقل المياه وقنوات الصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة، وإصلاح الطرق، كما يشمل المشروع توريد وتركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في حوالي 25 موقع.

وقع اتفاقية المنحة نيابة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الممثلة المقيمة في دولة الكويت نسرين الربيعان، وعن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المدير العام مروان الغانم.

تعد هذه الإتفاقية هي الخامسة من نوعها بين المؤسستين في مجال الدعم الإنساني، حيث سبق أن أبرم الصندوق الكويتي أربعة اتفاقيات منح مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تم التوقيع على الأولى في عام 2016 بمبلغ 3.0 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة للاجئين السوريين في لبنان، ومنحتين بمبلغ 10.0 مليون دولار أمريكي في عام 2018 وأخرى بمبلغ 2.6 مليون دولار أمريكي في عام 2020 لتحسين الأوضاع المعيشية للاجئين السوريين في إقليم كردستان العراق، وتم التوقيع على إتفاقية المنحة الأخيرة عام 2021 بمبلغ 1.917 مليون دولار أمريكي لدعم مشروع تطوير الخدمات الصحية للاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية.