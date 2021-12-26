المزرم يؤكد استعداد الجهات المعنية لمواجهة الانتشار السريع للمتحور “أوميكرون” في العالم

أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم اليوم الأحد حرص الجهات الحكومية المعنية على متابعة آخر مستجدات المتحور الجديد لفيروس كورونا (اوميكرون) والاستعداد لمواجهة الانتشار السريع له في مختلف دول العالم.

وقال المزرم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا في قصر بيان برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي إن الجهات الحكومية المعنية تقف دائما على أهبة الاستعداد لمواجهة أي مستجدات قد تطرأ فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح المعتمد لفيروس كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية خاصة اثناء التواجد في المناسبات الاجتماعية.

وأكد أهمية استمرار تعاون الجميع “كما عهدناهم سابقا” في تطبيق الاشتراطات الصحية لاسيما ارتداء الكمام في الأماكن المغلقة بما يجسد العمل بروح الفريق الواحد للمحافظة على استقرار الوضع الصحي في دولة الكويت.