د. عبدالله السند: الجرعة التنشيطية بجسر جابر من دون موعد مسبق.. اعتباراً من الغد

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، د. عبدالله السند، إن تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، بات متاحاً في المركز المخصص بجسر جابر ابتداء من يوم غد الاثنين طوال أيام الأسبوع، عدا يوم السبت من الساعة 4 مساء إلى العاشرة ليلاً.

وأضاف السند خلال مؤتمر صحفي، أن التطعيم بالجرعة التنشيطية في مركز جسر جابر، سيكون من دون موعد مسبق، ويقدم بعد مرور 6 اشهر من تلقي الجرعة الثانية.



وأكد على أن الوضع الصحي والوبائي داخل دولة الكويت مستقر ومطمئن ولله الحمد، لكن من المهم أن يكون هناك وقاية.