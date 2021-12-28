الإمارات: الدراسة عن بُعد أول أسبوعين من الفصل الثاني

أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن قطاع التعليم أنه «في إطار متابعة تطورات الوضع ولتسهيل العودة الآمنة للمدارس، قد تقرر تحويل الدراسة في دولة الإمارات إلى نظام التعليم عن بُعد خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني ابتداءً من الثالث من يناير المقبل».

وأوضحت الوكالة أن «القرار يشمل القرار المدارس والجامعات ومراكز التدريب على مستوى الدولة».

وأشارت إلى أنه «في ما يتعلق بالتخصصات التي تعتمد على التطبيق العملي والمختبرات والتدريب السريري في الجامعات ومراكز التدريب، تقرر أن يتم تطبيق التعليم الهجين».