“هيئة الغذاء”: شركة منتجات الألبان الملوثة المضبوطة في مصر لم تصدِّر منتجاتها إلى الكويت

صرحت الهيئة العامة للغذاء والتغذية، اليوم الثلاثاء، بشأن ما نشر مؤخراً في الصحف ووسائل التواصل حول قيام السلطات الرقابية المصرية بضبط منشأة غذائية تقوم بإنتاج منتجات الألبان الملوثة بمواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

وأكدت الهيئة أنها قامت على الفور بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الأغذية في مصر والتي أكدت أن المنشأة التي تم ضبطها لم تقم بتصدير أي من منتجاتها إلى خارج جمهورية مصر العربية بما فيها دولة الكويت.

وأكدت هيئة الغذاء أنها تخضع جميع الإرساليات الواردة إلى البلاد للفحص للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة قبل التصريح لها بالتداول للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.