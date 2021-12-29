سمو ولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء لأداء اليمين الدستورية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لأداء اليمين الدستورية.

كما قدم لسموه الوزراء كلا من:

• حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.

• أحمد منصور الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

• الدكتور محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

• عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية.

• الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

• الدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

• الدكتور علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

• جمال هاضل سالم الجلاوي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.

• الدكتور حمد أحمد روح الدين وزيرا للاعلام والثقافة.

• الدكتور خالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة.

• عبدالوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

• فهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة.

• مبارك زيد العرو المطيري وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير دولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني.

• محمد عبيد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الامة.

حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وقد وجه سمو ولي العهد حفظه الله كلمة سامية هذا نصها:

«بسم الله الرحمن الرحيم

سمو الأخ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء..

الأخت والاخوة الوزراء:

يسرنِي أن أنقل إليكم تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) وتهاني سموه وتهانينا لكم باختياركم للوزارة وتقاسم مسؤولياتها متمنِين لكم كل التوفيق والسداد ومقدرين ما قدمه إخوانكم الوزراء السابقون من جهود مخلصة لدى أداء مسؤولياتهم.

إن أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإصلاح وتنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في البلاد.

وإننا نتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين مع الالتزام والتمسك بالدستور الذي نعتز ونفخر به سائلين المولى تعالى أن يسدد الخطى لتحقيق كل ما ننشده لوطننا العزيز من تقدم ونمو وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد (حفظه الله ورعاه).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

وفيما يلي كلمة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء:

«بسم الله الرحمن الرحيم..

سيدي سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظكم الله.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أختي واخواني أعضاء مجلس الوزراء يطيب لنا أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.. وإلى سموكم الكريم على الثقة الغالية التي حملتمونا إياها نسأل الله العلي القدير أن يعيننا على تحمل المسؤولية وأعبائها وترجمة كل التوجيهات السامية.

لقد تشرفت يوم أمس سيدي سمو ولي العهد بلقاء سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه واستمعت باهتمام إلى توجيهات سموه التي تصب بتسخير كل الجهود لخدمة الوطن والمواطن والتعاون بين السلطتين.. واليوم استمعنا بكل اهتمام سيدي سمو ولي العهد أنا وأختي وإخواني أعضاء مجلس الوزراء للكلمات السامية التي تفضلتم بها وهي تلخص متطلبات المرحلة القادمة إن شاء الله.. نعم مسيرة الإصلاح التي أشار إليها سموك مسيرة تعديل الخلل الاقتصادي والبرامج التنموية من الأولويات التي أشار إليها سموك سوف تكون دائما في صلب عملنا لترجمتها إلى أرض الواقع.

نعاهد الله ثم نعاهدكم سيدي سمو ولي العهد أن نبذل أقصى جهد ممكن وأكبر طاقة لتنفيذ وترجمة كل هذه التوجيهات من سيدي صاحب السمو الأمير وسموكم الكريم نسأل الله العلي القدير أن يعيننا في تنفيذ وترجمة هذه التوجيهات وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وفي ظل قيادة سيدي حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه وسموكم الكريم.

والسلام عليكم ورحمة الله».

وحضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.