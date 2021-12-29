عربي وعالمي

منظمة الصحة: المرحلة الحادة من الجائحة قد تنتهي في 2022 والفيروس لن يختفي

29 ديسمبر، 2021
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قال مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن المرحلة الحادة من جائحة كوفيد-19 قد تنتهي العام المقبل، لكن فيروس كورونا لن يختفي.
وأضاف أن الوقت ما زال مبكرا لاستخلاص استنتاجات بشأن خطورة المتحور أوميكرون، وأن الأمور ستتضح أكثر عندما ينتشر بشكل أوسع في أوساط كبار السن.

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