موعد اقامة مباراة كأس السوبر بين العربي والكويت 17 يناير المقبل

اعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم الخميس ان موعد مباراة كأس السوبر والتي تجمع العربي مع الكويت ستكون في يوم 17 يناير المقبل.

وقال الاتحاد في بيان صحفي مقتضب ان المباراة ستقام على استاد (جابر الدولي) في الساعة السابعة مساء.

ووصل العربي لمباراة كأس السوبر على اعتباره بطل الدوري الممتاز في النسخة الماضية في حين جاء وصول نادي الكويت باعتباره بطل كأس الامير.

يذكر ان النسخة الاولى لكأس السوبر انطلقت عام 2008 وهي عبارة عن مبارة واحدة تجمع الفائز بلقب كأس سمو الأمير مع الفائز بلقب الدوري.

واحرز القادسية لقب كأس السوبر ست مرات تلاه الكويت خمس مرات ثم النادي العربي مرتين.