“الأوقاف” تجدد تشديدها على التزام المصلين بالاحترازات الصحية

جددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تشديدها على التزام المصلين بالإحترازات الصحية في المساجد، وذلك من خلال احضار كل مصل سجادته الخاصة ولبس الكمام، والتأكيد على المصلين بعدم السماح بدخول المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم أو من هم في الحجر المنزلي.

ونص التعميم الذي أصدره اليوم وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد الدكتور بدر تركي العتيبي في شأن الاحترازات الصحية بالمساجد، بأنه استنادا إلى القرارات والتعاميم السابقة الصادرة بهذا الشان، وإلى فتاوى هيئة الإفتاء بالوزارة، ونظرا لتطور الأوضاع الصحية بالبلاد وانتشار فيروس كورونا المتحور أوميكرون)، وحرصا على صحة وسلامة رواد المساجد، لذا يرجى التنبيه على السادة الأئمة والخطباء والمؤذنين وكافة العاملين بالمساجد بالتقيد بالاشتراطات الصحية.

وأضاف التعميم يجب الالتزام بإبقاء أبواب المساجد مفتوحة أثناء دخول وخروج المصلين مع فتح جميع النوافذ، والتأكيد على المصلين بضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية ومنها (إحضار كل مصل سجادته الخاصة ولبس الكمام)، والمساهمة في عملية دخول وخروج المصلين وعدم السماح بالتزاحم عند أبواب المساجد، والتأكيد على المصلين بعدم السماح بدخول المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم أو من هم في الحجر المنزلي.

وتابع التعميم، وتوجيه كل من يعاني من ضعف المناعة أو الأمراض المزمنة كالربو والضغط والسكري وأمراض القلب والأمراض المصاحبة للشيخوخة بعدم حضور صلاة الجمعة والجماعة والصلاة في منازلهم، وإبلاغ إدارة المساجد في حالة عدم تقيد المصلين بالاشتراطات الصحية بعد التنبيه عليهم، والتأكيد على أنه سيتم إغلاق المسجد المخالف لتطبيق الاشتراطات الصحية حفاظا على سلامة المصلين.