“الداخلية”: على الجميع الالتزام بالقوانين والتعليمات تزامناً مع عطلة رأس السنة الميلادية

تناشد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الإخوة المواطنين والمقيمين الالتزام بالقوانين والتعليمات واللوائح الموضوعة حرصا على أمنهم وسلامتهم تزامناً مع عطلة رأس السنة الميلادية، وحتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، وتشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة، مؤكدة أن المؤسسة الأمنية لن تتهاون أبدا في تطبيق القانون حفاظا على الصالح العام للبلاد.

وأكدت الإدارة على ضرورة التزام الجميع بالحفاظ على البيئة باعتبارها مسؤولية مجتمعية مشتركة، وتحذر من مخالفة قانون البيئة أو أي عمل من شأنه أن يساهم في تشويه المظهر الحضاري للبلاد، وأنها ستطبق القانون على المخالفين.

وتهيب الإدارة بالجميع التعاون مع الجهات الأمنية وضرورة إبلاغها عن أي ظواهر سلبية أو مخالفات قانونية يتم رصدها بالاتصال الفوري على هاتف الطوارئ (112).