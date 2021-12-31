إلغاء أو تأخير آلاف الرحلات الجوية في العالم بسبب كورونا في آخر أيام 2021

تأخرت آلاف الرحلات الجوية أو ألغيت في داخل الولايات المتحدة أو على مستوى العالم اليوم الجمعة مع استمرار تعثر السفر خلال أسبوع العطلات بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة الإصابات بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وألغيت أكثر من 2600 رحلة في العالم حتى الوقت الباكر من اليوم الجمعة من بينها أكثر من 1200 رحلة في داخل الولايات المتحدة أو منها أو إليها، بحسب الموقع الإلكتروني لتتبع الرحلات الجوية فلايت أوير دوت كوم، وفقاً لـ «CNBC عربية».

كما تم رصد تأخير أكثر من 4900 رحلة إجمالا في العالم.

وعطلات عيد الميلاد وقت ذروة للسفر بالطائرات لكن الانتشار السريع لسلالة أوميكرون شديدة العدوى تسبب في زيادة حادة في حالات كورونا مما اضطر شركات الطيران لإلغاء رحلاتها بسبب العزل الصحي للطيارين وأفراد الأطقم.

وتسبب الظهور المفاجئ لأوميكرون في زيادة قياسية لعدد حالات الإصابة في أنحاء العالم.

وتعلق وكالات النقل في أنحاء الولايات المتحدة خدماتها أو تخفضها بسبب نقص العاملين الناتج عن كورونا في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة بأوميكرون في البلاد.

حيث تضاعف عدد الحالات الجديدة لكورونا في ثمانية أيام إلى مستوى قياسي وبلغ في المتوسط 329 ألف حالة يوميا.

وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد المرضى المصابين بكورونا في المستشفيات بنسبة 32% وسجل رقما قياسيا في ماريلاند وأوهايو وواشنطن.

ودفعت زيادة عدد الإصابات في الولايات المتحدة بعض الشركات، وخاصة في قطاع الطاقة، إلى تغيير الخطط السابقة التي كانت تقضي بزيادة عدد الموظفين الذين يعملون من مكاتبها بدءا من الأسبوع المقبل.