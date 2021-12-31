الدوري الكويتي.. انتصاران للسالمية والكويت

انتزع السالمية فوزاً صعباً على حساب ضيفه اليرموك بهدف وحيد، اليوم، في ختام منافسات الجولة السابعة من «دوري stc الممتاز» لكرة القدم.

واحتاج «السماوي» الى ركلة جزاء في الدقيقة (84) ترجمها البرازيلي باتريك فابيانو الى هدف الفوز الذي رفع به رصيده الى 14 نقطة متقدماً الى المركز الثالث.

اما اليرموك فبقي على نقاطه الثلاث في مؤخرة الترتيب.

وكان «الكويت» نجح في تجاوز النصر بهدف دون مقابل، اليوم أيضاً، رغم خوضه اغلب فترات المباراة بعشرة لاعبين.

ورفع «الأبيض» رصيده الى 16 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن كاظمة المتصدر، فيما بقي «العنابي» على نقاطه التسع وبات سادساً.

وسجل المغربي المهدي برحمة هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء (82) احتسبها الحكم علي عباس الذي كان قبل ذلك قد طرد حارس «الأبيض» حميد القلاف بعد مرور 5 دقائق فقط على البداية.

وشهدت الدقائق الاخيرة احداثاً مؤسفة بعدما قام الحكم بطرد لاعب النصر الغيني سانج بير ليحتك به مدرب «العنابي» سلمان عواد والذي نال هو الآخر البطاقة الحمراء.