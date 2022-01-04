مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء 4 يناير، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 16 بنداً و97 فقرة.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وفق المادة (91) من الدستور، كما يصادق المجلس على 13 مضبطة مدرجة على جدول الأعمال.

وينظر المجلس في 30 رسالة واردة من أعضاء مجلس الأمة ورؤساء اللجان، وكذلك 178 شكوى وعريضة، فيما يستكمل المجلس تشكيل عضوية اللجان الدائمة والمؤقتة وانتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان.

ويشتمل جدول الأعمال على بند مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي، وبرنامج عمل الحكومة من 2020 إلى 2024، تطبيقا لنص المادة 98 من الدستور.

ومن المقرر أن ينظر المجلس في المداولة الثانية لقانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والذي كان المجلس قد أقرهما في جلسة 30 مارس من العام الماضي.

ومدرج على جدول الأعمال 16 تقريرا للجان البرلمانية من أهمها بشأن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتكويت الوظائف العامة وتعديل قانون الخدمة المدنية وحماية البيئة، وتعديل قانون الرعاية السكنية والاستيراد وتعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من بعض الأمراض السارية.

ويحتوي الجدول على 23 تقريرا للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجهات الملحقة والمستقلة، و10 تقارير للجنة الشؤون الخارجية بشأن مشاريع قوانين باتفاقيات بين حكومة دولة الكويت وعدد من دول العالم.

وأدرج على الجدول 4 طلبات مناقشة بشأن عدم ردود بعض الوزراء على الأسئلة البرلمانية وتعاقد الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتركيبة السكانية وأوضاع المتقاعدين.

كما أدرج على جدول الأعمال 13 طلب تشكيل لجان تحقيق منها الصندوق الماليزي والتزوير في وثائق الجنسية وقواعد الإعلان والترشح للجهات الحكومية والتحويلات والإيداعات وزيادة عدد الحيازات الزراعية وجريمة قتل المواطنة فرح وغسيل الأموال وحادثة صباح السالم والنصب العقاري.