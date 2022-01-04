بريطانيا: إصابات كورونا لدينا لا تستدعي فرض قيود أكثر صرامة

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ماكس بلاين إن الحكومة البريطانية لا ترى في البيانات الخاصة بفيروس كورونا ما يشير إلى الحاجة لفرض مزيد من القيود لاحتواء الفيروس الذى يسبب مرض «كوفيد 19»، على الرغم من بقاء حالات الإصابة الجديدة عند مستويات قياسية.

وتشير البيانات الرسمية إلى تسجيل 157758 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء بريطانيا أمس الاثنين، نتيجة للمتحور أوميكرون سريع الانتشار.

ورفعت هذه الحصيلة إجمالي الإصابات خلال سبعة أيام إلى 1.2 مليون إصابة تقريباً.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم عن باين قوله للصحفيين في إفادة صحفية اعتيادية اليوم الثلاثاء إنه على الرغم من أن حالات النقل إلى المستشفيات ومستوى الإشغال في المستشفيات «تتزايد بدرجة كبيرة إلا أن هذه الحالات تبدو أقل خطورة مما كانت في الموجات السابقة من الجائحة».

وقال «لا نرى نفس القفزة في عدد الأسرة التي تحتاج إلى أجهزة تنفس اصطناعية.. في الوقت الحالي لا نرى أي بيانات تشير إلى أن فرض مزيد من القيود سيكون هو النهج الصحيح».