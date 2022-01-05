د. خالد الجارالله: أغلب الحالات المصابة تتعافى في المنزل

أشار رئيس اللجنة الاستشارية لمواجهة «كورونا» في وزارة الصحة د. خالد الجارالله إلى أن معدل تكاثر العدوى عالي، والأرقام قياسية حتى قبل بلوغ الذروة، مبيناً أنها منسجمة مع التصاعد الحاد للمنحنى المرصود لموجة المتحوّر أوميكرون في الدول التي سبقتنا.

وقال الجارالله، عبر حسابه في موقع «تويتر»: إن أغلب الإصابات حتى الآن هي لأعراض الجهاز التنفسي العلوي، وحِدتها وفق المناعة والتحصين والتعافي لمجمل الحالات منزلي، ولله الحمد.

وشدد على ضرورة «تجنب التجمّعات والالتزام الوقائي، وتلقي جرعات التطعيم وفق المعلن والعزل المنزلي عند الشعور بأعراض، فضلاً عن أن الالتزام بتوجيهات الدولة الصحية سيدعم جهود المكافحة ويعجّل مرحلة التعافي.

وختم الجارالله «سنتجاوزها بتعاون الجميع بعون الله».