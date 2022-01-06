الرئيس الفلبيني يهدد غير المطعمين بالاعتقال

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الخميس إن من لم يتلقوا جرعات اللقاح ضد «كوفيد-19» سيتم اعتقالهم، في حالة عصيان أوامر ملازمة المنازل بعد أن قفزت الإصابات لأعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.

وقال دوتيرتي في خطاب بثه التلفزيون إنه يطلب من قادة المجتمعات المحلية البحث عن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم حتى الآن والتأكد من ملازمتهم المنازل.

وقالت وزارة الصحة في الفلبين إن الإصابات اليومية بفيروس «كورونا» قفزت لأعلى مستوى منذ 26 سبتمبر بتسجيل 172209 إصابة اليوم الخميس، بما في ذلك إصابات المتحور الجديد «أوميكرون».

ورفعت هذه الحصيلة، التي تزيد عن ثلاثة أمثال الأعداد المسجلة يوم الثلاثاء، إجمالي الإصابات إلى 2.88 مليون ورفعت الوفيات لأكثر من 51700، وهو ثاني أعلى معدل إصابات ووفيات بفيروس «كورونا» في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.