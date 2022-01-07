523 ألفاً تلقوا “الجرعة التنشيطية” في الكويت

أظهرت أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة أن عدد من تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح المضاد لمرض «كوفيد-19» من المواطنين والمقيمين بلغ حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم 523 ألف شخص.

وقالت الوزارة على موقعها على الإنترنت إن عدد من تلقى الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 3 ملايين و343 ألف و577 جرعة وبنسبة 85.2%، بينما عدد من تلقى التحصين الكامل بواقع جرعتين من اللقاح المضاد لمرض «كوفيد-19» بلغ 3 ملايين و227 ألف و678 جرعة وبواقع 82.3%.

وأكدت الوزارة أن مراكزها المختلفة تواصل عملها في تحصين المجتمع خصوصاً مع المتحور الجديد «أوميكرون».