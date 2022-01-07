السند عن “أوميكرون”: بصيص أمل من جنوب أفريقيا

قال الدكتور عبدالله السند إننا لاحظنا عادة من الموجات السابقة أن يكون هناك في الأول ارتفاع بالإصابات ثم بعد ذلك ارتفاع في دخول المستشفيات ثم في العناية ثم ارتفاع الوفيات.

ولفت إلى أن ما يحدث الآن في جنوب أفريقيا هو الانحسار في الإصابات قبل ظهور موجة للوفيات، وهذا يعطينا بصيص أمل، ولكن مع الحذر، والترقب.