عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 08 يناير 2022

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الدبوس يحصد جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل
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الهلال بطلًا للسوبر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه
6 يناير، 2022
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القادسية يتخطى كاظمة بثلاثية ويقترب من القمة
5 يناير، 2022
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ريال مدريد يبدأ العام الجديد بالسقوط ضد خيتافي
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بنك الإئتمان: مليار دولار إجمالي المنح المصروفة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال 10 سنوات
5 ديسمبر، 2021
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ما قصة الاحتياطي النفطي لأميركا المُخزن تحت الأرض؟
29 نوفمبر، 2021
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ولي العهد السعودي يعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم
14 نوفمبر، 2021
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عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
الدبوس يحصد جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل
7 يناير، 2022
أضف تعليق
الهلال بطلًا للسوبر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه
6 يناير، 2022
أضف تعليق
القادسية يتخطى كاظمة بثلاثية ويقترب من القمة
5 يناير، 2022
أضف تعليق
ريال مدريد يبدأ العام الجديد بالسقوط ضد خيتافي
2 يناير، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
السعودية تقر “ميزانية 2022” بإنفاق 955 مليار ريال
12 ديسمبر، 2021
أضف تعليق
بنك الإئتمان: مليار دولار إجمالي المنح المصروفة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال 10 سنوات
5 ديسمبر، 2021
أضف تعليق
ما قصة الاحتياطي النفطي لأميركا المُخزن تحت الأرض؟
29 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
ولي العهد السعودي يعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم
14 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
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سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
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صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
الدبوس يحصد جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل
7 يناير، 2022
أضف تعليق
الهلال بطلًا للسوبر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه
6 يناير، 2022
أضف تعليق
القادسية يتخطى كاظمة بثلاثية ويقترب من القمة
5 يناير، 2022
أضف تعليق
ريال مدريد يبدأ العام الجديد بالسقوط ضد خيتافي
2 يناير، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
السعودية تقر “ميزانية 2022” بإنفاق 955 مليار ريال
12 ديسمبر، 2021
أضف تعليق
بنك الإئتمان: مليار دولار إجمالي المنح المصروفة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال 10 سنوات
5 ديسمبر، 2021
أضف تعليق
ما قصة الاحتياطي النفطي لأميركا المُخزن تحت الأرض؟
29 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
ولي العهد السعودي يعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم
14 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
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جريدة الوطن
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