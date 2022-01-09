د. رنا الفارس : لجنة وطنية لمراجعة مشاريع الأمن السيبراني

كشفت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، أن مجلس الوزراء شكل اللجنة العليا الوطنية للأمن السيبراني برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد؛ لمراجعة مشاريع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

وقالت الفارس، في ردها على سؤال النائب د. عبدالعزيز الصقعبي بشأن نشر هيئة الاذاعة البريطانية (BBC) في 15 يونيو 2017 تقريرا يتهم شركة BAE Systems ببيع أنظمة تجسس ومراقبة شاملة لدول متهمة بالتعدي على خصوصيات مواطنيها، الأمر الذي يثير بعض المخاوف حول هذا المشروع، بينما تستعد هذه الشركة لعقد أضخم مشروع لها للأمن السيبراني في الكويت بالتعاون مع مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأعلنت الشركة في موقعها عن أكثر من 100 وظيفة شاغرة للعمل في هذا المشروع الذي قد يكلف الدولة مئات الملايين. وأكدت الفارس أنه ليس لدى الهيئة اي معلومات عن نوعية او استخدامات الاجهزة التي تم بيعها للدولة المذكورة في التقرير، وليس لها أي تعاقدات مع شركة BAE Systems، مضيفة أنه لم يتم طرح اي مناقصة للمشروع الوارد أعلاه، وليس للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أي تعاقدات مع الشركة المذكورة.

لجنة وطنية

وأشارت إلى أنه في مارس 2019 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 355 لتشكيل اللجان العليا والحوكمة بشأن تشكيل لجنة وطنية عليا للأمن السيبراني برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدة وزراء، وتشكيل لجنة وطنية لحوكمة الامن السيبراني تتبع اللجنة العليا برئاسة رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية وكلاء الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشاريع المتضمنة ببرنامج عمل الاستراتيجية الوطنية للامن السيبراني، سواء من القطاع الحكومي او الخاص، وفي يوليو 2019 تم إصدار قرار رقم 666 بتشكيل اللجنة الوطنية للحوكمة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لتتولى مباشرة المهام المنصوص عليها في القرار رقم 355 لسنة 2019، وصدر عن هذه اللجنة قرارات تشكيل الفرقتين الفنيتين 1 و2.

وأوضحت الفارس أنه لما كانت هذه اللجان تم تشكيلها من الامانة العامة لمجلس الوزراء فإن جميع المستندات والدراسات التي قامت بها هي من اختصاص الأمانة.