رئيس مجلس الأمة: وجهت الدعوة لجلستي الأربعاء والخميس الخاصتين

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه وجه الدعوة لجلستي الأربعاء والخميس الخاصتين.

وأوضح في تصريح صحفي «تلقيت طلبين بعقد جلستين خاصتين الأربعاء والخميس واتخذت الإجراءات اللائحية اللازمة»، متابعا «التزاما بالمادة 72 من اللائحة وجهت الدعوة، وتأجيل موعد الجلسة ينبغي أن يقدم رسميا ولا يكون فيه جلسة خاصة أو عادية».

من جهة ثانية، أشار الغانم إلى أن «حضور الحكومة من عدمه يكون من خلال التنسيق بين الحكومة ومقدمي الطلب وليس الرئاسة، وعموما الدعوتان وقعتا وسيتم توزيعهما على النواب اليوم، والحكومة هي من تصرح بشأن حضورها من عدمه».