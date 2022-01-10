العرو: تخصيص “جنوب القيروان” لصالح “السكنية”

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، مبارك العرو، أنه صدر اليوم قرار مجلس الوزراء في شأن تخصيص منطقة «جنوب القيروان» لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأضاف: «نسأل الله أن يوفقنا لتحرير المزيد من الأراضي للمساهمة في حل القضية الإسكانية، وشكراً لسمو رئيس مجلس الوزراء وأختي وإخواني معالي الوزراء على اهتمامهم بهذا الملف».

واعتبر أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص ارض منطقة جنوب القيروان وتعاون وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس من أجل تحرير هذه المنطقة تمهيداً لتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، «دليل على حرص جميع الاطراف على معالجة الملف الاسكاني بشكل عاجل».

وبيّن العرو أن هذه الخطوة المتمثلة في تخصيص أرض «جنوب القيروان» هي باكورة تعاون بنّاء بين «السكنية» و «البلدية» لحلحلة هذه القضية بما يخدم المواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية ممن يقفون في طوابير طويلة ولسنوات وهم ينتظرون حقهم في الرعاية السكنية، كما ان هذه الخطوة هي اول نتائج التشكيل الحكومي الجديد لحلحلة القضية الاسكانية.

وفي السياق، أشارت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس إلى موافقة مجلس الوزراء وبدعم مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وكذلك الوزراء على تخصيص منطقة «جنوب القيروان» كمشروع يسلم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتي تسع إلى نحو 2200 وحدة سكنية يستفيد منها 11000 مواطن ومواطنة.

وقالت إن «هذه الموافقة من مجلس الوزراء على تخصيص منطقة جنوب القيروان كمشروع اسكاني مستقبلي تأتي تأكيداً على الاهتمام الحكومي بالقضية الإسكانية، واننا سنعمل بتعاون كل من بلدية الكويت والمجلس البلدي خلال الايام القادمة بتوجيه الجهود نحو تحرير الأراضي للاستفادة منها كمشاريع اسكانية تخدم المواطنين وتساهم في التخفيف من طوابير الانتظار، وهو ما تضعه البلدية على رأس أولوياتها».

وأثنت على «الجهود المبذولة في سبيل كل ما يخدم القضية الاسكانية، من خلال دعم سمو رئيس مجلس الوزراء المباشر لهذا التوجه، وكذلك حرص وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل مبارك العرو الذي بذل جهود مشكورة في تحقيق هذه النتيجة التي تنتظرها العديد من الأسر الكويتية المترقبة لحلول اسكانية».

كما اشادت بحرص نواب مجلس الأمة واللجنة الاسكانية البرلمانية عبر تعاونهم في هذا الصدد، علاوة على رئيس وأعضاء المجلس البلدي ومدير عام بلدية الكويت الذين سعوا لتقديم تصوراتهم لمعالجة القضية الاسكانية.