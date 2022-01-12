نقل الاختبارات الورقية لـ”الثاني عشر” مهمة الجيش

نقلت هيئة الإمداد والتموين ممثلةً بقوة واجب وزارة التربية، صباح اليوم، الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي؛ إذ انطلقت القوة من المطابع السرية للمناطق التعليمية إلى لجان الاختبار المختصة في المدارس.

من جانبه قال آمر قوة واجب وزارة التربية العقيد الركن عبدالعزيز عبدالله الحجي إن الجهود المبذولة لمهمة نقل وتوصيل الاختبارت الورقية للصف الثاني عشر من المطابع إلى لجان الاختبار المختصة في المناطق التعليمية تأتي ضمن أطر التعاون ودعم ومساندة مؤسسات الدولة.

وكشف الحجي عن تجهير 210 آليات عسكرية لتأدية هذه المهمة التي انطلقت اليوم.

وأعرب رئيس المطبعة السرية لمنطقة العاصمة التعليمية نهار الشمري عن شكره وامتنانه للجهود المبذولة من قبل الجيش الكويتي ممثلاً بقوة واجب وزارة التربية لنقل الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر.

وتأتي هذه المشاركة للجيش الكويتي ممثلةً بهيئة الامداد والتموين ضمن إطار التعاون والمسؤولية المجتمعية بين المؤسسة العسكرية والمدنية في الدولة، لما تشهده البلاد من ظروف صحية تتطلب التضامن والتكاتف من الجميع.