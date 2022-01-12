بلدية الكويت: إغلاق 1115 محلاً لعدم التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية

قال عضو اللجنة الرئيسية لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء فيصل الجمعة ان إجمالي المحال التجارية التي تم إغلاقها حتى اليوم لعدم التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية بلغ 1115 محلا.

وقال الجمعة لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء ان الفرق الميدانية المختصة بمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في محافظات الكويت قامت حتى الآن بزيارة 679552 محلا ومجمعا وسوقا موازيا.

وأضاف ان الفرق التي تواصل جولاتها التفتيشية تطبيقا لتعليمات مجلس الوزراء للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الاشتراطات الصحية التي أقرتها السلطات الصحية في البلاد قامت بتوجيه 87989 انذارا خلال الفترة الماضية وقامت بتحرير 13680 مخالفة حتى اليوم.

ولفت إلى ان الفرق الميدانية قامت اليوم بزيارة 216 مجمعا وسوقا ومحلا اذ قامت بتوجيه 74 انذارا وتحرير 8 مخالفات مؤكدا أن الفرق ستواصل عملها في مختلف المحافظات للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.

ودعا الجميع إلى ضرورة ارتداء الكمام وتعقيم اليدين والتقيد بالعدد داخل المحلات والمطاعم والمجمعات المغلقة حتى نقلل أعداد الإصابات بفيروس كورونا.