“البترول الوطنية” تعلن السيطرة الكاملة على حريق بمصفاة الأحمدي أوقع 10 إصابات

أعلنت شـركـة البترول الوطنية الكويتية عن وقوع حريق أثناء عمليات الصيانة لوحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي .

وأوضحت الشركة عبر حسابها في موقع تويتر أنها قامت بتفعيل خطة الطوارئ، كما تقوم فرق الإطفاء في المصفاة حاليا بالتعامل مع الحريق.

وأضافت أن الحريق أدى إلى تسجيل 10 إصابات، تم نقل 7 منها لمستشفى العدان لاستكمال العلاج، 5 منها إصابات بحروق شديدة و2 بحروق متوسطة، بينما يتم حاليا علاج 3 إصابات بحروق طفيفة في عيادة المصفاة.

وذكرت الشركة أنها تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع في وحدة إسالة الغاز رقم ٣٢ بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة. علما أن الوحدة المذكورة كانت خارج الخدمة لأعمال الصيانة.

وأكدت البترول الوطنية عدم تأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير جراء الحريق، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء كذلك ، نظرا لكون الوحدة المتضررة خارج الخدمة.

وتواجد وزير النفط د.محمد الفارس على الفور في موقع حريق مصفاة الأحمدي لمتابعة جهود السيطرة عليه ميدانيا والاطمئنان عن قرب على سلامة العاملين.

البترول الوطنية : تسجيل حالتي وفاة لعاملين من الجنسية الآسيوية من عمالة المقاول

وأعلنت البترول الوطنية في بيان لها عن تسجيل حالتي وفاة لعاملين من عمالة المقاول من الجنسية الآسيوية تم العثور عليهما قبل قليل في موقع الحادث.

كما تعلن أنه قد تم نقل 5 من المصابين من مستشفى العدان إلى مستشفى البابطين في حالة حرجة.

وأوضحت أنه ما يزال هناك 3 مصابين يتلقون العلاج في مستشفى الفروانية، ومصابان في عيادة الشركة بحالة مستقرة.

وإذ تعرب البترول الوطنية عن عميق حزنها وألمها لهذا المصاب، فإنها تتقدم من آل الفقيدين بأحر التعازي، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين .