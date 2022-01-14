انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب.. قد تصل إلى أقل من 1000 متر

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، مساء الجمعة، انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب قد تصل إلى أقل من 1000م على بعض المناطق، وتستمر لمدة 6 ساعات، حيث تبدء من الساعة الثانية عشر صباحاً وحتى السادسة صباحاً