توقعت إدارة الأرصاد الجوية، مساء الجمعة، انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب قد تصل إلى أقل من 1000م على بعض المناطق، وتستمر لمدة 6 ساعات، حيث تبدء من الساعة الثانية عشر صباحاً وحتى السادسة صباحاً
آخر الآخبار
عربي وعالمي
واشنطن قد تلجأ إلى مجلس الأمن في أزمة أوكرانيا
15 يناير، 2022
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 15 يناير 2022
15 يناير، 2022
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 14 يناير 2022
14 يناير، 2022
انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب.. قد تصل إلى أقل من 1000 متر
14 يناير، 2022
1 دقائق
أضف تعليق