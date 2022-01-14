محليات

انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب.. قد تصل إلى أقل من 1000 متر

14 يناير، 2022
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توقعت إدارة الأرصاد الجوية، مساء الجمعة، انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب قد تصل إلى أقل من 1000م على بعض المناطق، وتستمر لمدة 6 ساعات، حيث تبدء من الساعة الثانية عشر صباحاً وحتى السادسة صباحاً

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