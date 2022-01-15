عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 15 يناير 2022

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مرتدات ريال مدريد تقتل انتفاضة برشلونة
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صافرة مثيرة للجدل تعتمد خسارة تونس أمام مالي
12 يناير، 2022
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سعد البراك يستقيل من عضوية “المشروعات الصغيرة والمتوسطة”
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السعودية تقر “ميزانية 2022” بإنفاق 955 مليار ريال
12 ديسمبر، 2021
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بنك الإئتمان: مليار دولار إجمالي المنح المصروفة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال 10 سنوات
5 ديسمبر، 2021
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ما قصة الاحتياطي النفطي لأميركا المُخزن تحت الأرض؟
29 نوفمبر، 2021
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عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
“رالي دكار”.. العطية بطلا للمرة الرابعة
14 يناير، 2022
أضف تعليق
خالد الرشيدي يعتزل “احتجاجاً”
13 يناير، 2022
أضف تعليق
مرتدات ريال مدريد تقتل انتفاضة برشلونة
13 يناير، 2022
أضف تعليق
صافرة مثيرة للجدل تعتمد خسارة تونس أمام مالي
12 يناير، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
سعد البراك يستقيل من عضوية “المشروعات الصغيرة والمتوسطة”
12 يناير، 2022
أضف تعليق
السعودية تقر “ميزانية 2022” بإنفاق 955 مليار ريال
12 ديسمبر، 2021
أضف تعليق
بنك الإئتمان: مليار دولار إجمالي المنح المصروفة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال 10 سنوات
5 ديسمبر، 2021
أضف تعليق
ما قصة الاحتياطي النفطي لأميركا المُخزن تحت الأرض؟
29 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
“رالي دكار”.. العطية بطلا للمرة الرابعة
14 يناير، 2022
أضف تعليق
خالد الرشيدي يعتزل “احتجاجاً”
13 يناير، 2022
أضف تعليق
مرتدات ريال مدريد تقتل انتفاضة برشلونة
13 يناير، 2022
أضف تعليق
صافرة مثيرة للجدل تعتمد خسارة تونس أمام مالي
12 يناير، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
سعد البراك يستقيل من عضوية “المشروعات الصغيرة والمتوسطة”
12 يناير، 2022
أضف تعليق
السعودية تقر “ميزانية 2022” بإنفاق 955 مليار ريال
12 ديسمبر، 2021
أضف تعليق
بنك الإئتمان: مليار دولار إجمالي المنح المصروفة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال 10 سنوات
5 ديسمبر، 2021
أضف تعليق
ما قصة الاحتياطي النفطي لأميركا المُخزن تحت الأرض؟
29 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
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جريدة الوطن
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